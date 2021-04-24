ProgramStar

Программист с глубокими знаниями своего дела!
Меня зовут Максим, мне 31 год. Я интересуюсь разработкой web сайтов, web приложений, приложений под Mac OS X и iOS.
Для меня программирование это не просто трудовой процесс, но ещё творчество и увлечение.
О себе: Пунктуален. Трудолюбив. Высокая степень ответственности за реализацию проектов.
Владею знаниями в областях:
Программирование: PHP, JavaScript, Objective C, Delphi
Языки разметки, формат обмена: HTML, CSS, XML, JSON, XSLT, XPath
Web библиотеки, фреймворки, cms: jQuery, Bitrix, Drupal, Bootstrap 3, Smarty, Yii
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