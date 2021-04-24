ProgramStar

Программист с глубокими знаниями своего дела!

Меня зовут Максим, мне 31 год. Я интересуюсь разработкой web сайтов, web приложений, приложений под Mac OS X и iOS.

Для меня программирование это не просто трудовой процесс, но ещё творчество и увлечение.

О себе: Пунктуален. Трудолюбив. Высокая степень ответственности за реализацию проектов.

Владею знаниями в областях:

Программирование: PHP, JavaScript, Objective C, Delphi

Языки разметки, формат обмена: HTML, CSS, XML, JSON, XSLT, XPath

Web библиотеки, фреймворки, cms: jQuery, Bitrix, Drupal, Bootstrap 3, Smarty, Yii