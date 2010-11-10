Programmer_

Oracle, MySql, Ms Sql; Java, C#, PHP, PL-SQL, Java Script,Oracle Forms

Мы можем сочетать самые разные технологии в разработке каждого проекта:

* Базы данных: Oracle, MySql, Ms Sql

* Языки: Java, C#, PHP, PL-SQL, Java Script,Pascal

* Технологии: Oracle Forms, Oracle ADF, PHP/MySQL/HTML/CSS, Java SE,ME,EE и другие

* Дизайн: Photoshop, Flash, CSS

Пример разработки платёжной системы (ПС Точка)

Что было сделано:

1. Ядро системы - в качестве базы данных была использована СУБД Oracle. Соответственно были разработаны структуры БД и внутренняя логика с использованием языка PL-SQL

2. Серверная логика обработки запросов от Терминалов , Мобильных телефонов и гейты на поставщиков с использованием языка Java (SE)

3. Программное обеспечение для терминалов - использован язык C#. В том числе написаны драйвера для устройств

4. Программное обеспечение для сотовых телефонов - использован язык Java (ME).

5. Программное обеспечение для Персональных компьютеров - использован язык C#

6. Программное обеспечение для системы управления - использованы: Oracle Forms, Oracle ADF, C#, Web Logic