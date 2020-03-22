Я начинающий фрилансер.
Предоставляю навыки веб-программирования:
- верстка HTML5/CSS3
- верстка лендингов
- верстка сайтов-визиток
- верстка промо-сайтов
Два года назад открыл для себе такое понятие как "веб-программирование". На протяжении этих лет я учился самостоятельно развивая навыки разметки HTML и СSS. Сейчас являюсь учеником в КА "ШАГ" на курсе "Front-end" где активно изучаю html5/css3/javascript/php/ajax/jquery/react.
Гарантирую быстрое, а главное качественно выполнение заказов. Информирую о каждом этапе проделанной роботы. Тесно сотрудничаю с заказчиком для исполнения всех пожеланий клиента.
Я не имею портфолио так-как все сайты которые я делал или делаю либо в разработке либо не доделаны. На них я тестировал и развивал свои навыки программирования.
Пришел на биржу в поиске роботы для пополнения портфолио и начального зароботка.
Спасибо за внимание!
Отзывы заказчиков
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