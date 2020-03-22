Front-end Web-developer

Я начинающий фрилансер.

Предоставляю навыки веб-программирования:

- верстка HTML5/CSS3

- верстка лендингов

- верстка сайтов-визиток

- верстка промо-сайтов

Два года назад открыл для себе такое понятие как "веб-программирование". На протяжении этих лет я учился самостоятельно развивая навыки разметки HTML и СSS. Сейчас являюсь учеником в КА "ШАГ" на курсе "Front-end" где активно изучаю html5/css3/javascript/php/ajax/jquery/react.

Гарантирую быстрое, а главное качественно выполнение заказов. Информирую о каждом этапе проделанной роботы. Тесно сотрудничаю с заказчиком для исполнения всех пожеланий клиента.

Я не имею портфолио так-как все сайты которые я делал или делаю либо в разработке либо не доделаны. На них я тестировал и развивал свои навыки программирования.

Пришел на биржу в поиске роботы для пополнения портфолио и начального зароботка.

Спасибо за внимание!