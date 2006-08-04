Progressive55

1) Переведем текст с английского на русский, в т.ч. технический.

2) Решим математические и родственные им задачи.

3) Выполним курсовые и т.д. работы по техническим дисциплинам.

4) Произведем расчет несложного механизма, сложного - по спецзаказу.

5) Программирование на Delphi.

6) Сделаем ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ ГОСТ Р12.2.143-2002. От вас старый план или аналог.

7) Произведем расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения для зданий/сооружений/помещений, подберем оптимальный тип огнетушителей.

8) Дадим консультацию по вопросам пожарной безопасности, в т.ч. частных строений, промышленных предприятий, предприятий торговли и общепита, критически важных объектов.

9) Поможем с соблюдением правил, норм и требований ПБ в Вашем проекте.

10) Восстановим работоспособность компьютера, установим программное обеспечение

11) Возможен выезд к заказчику.

[email protected]