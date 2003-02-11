Android & iOS Developer

Меня зовут Максим. В течение нескольких лет я успешно занимаюсь разработкой нативных мобильных приложений разного уровня сложности.

Что я могу:

-Работаю с базами данных

-Встраиваю оплату, не смотря на сегодняшнюю ситуацию

-Настраиваю работу с пользователями

-Работаю с различными видами контента (фотографии, видео, аудио)

-Настраиваю надёжную авторизацию (сообщения на почту или по номеру)

-Подключение всевозможных сервисов и устройств (карты, датчики и т.д)

Как происходит разработка:

1. Вы присылаете ваше ТЗ, я его рассматриваю, дополняю деталями, согласовываю с вами конечный вариант и стоимость.

2. При согласии со стоимостью мы уже прописываем конкретное ТЗ, примерные сроки по этапам и начинаем работу над проектом.

3. Мы также сможем договориться разбить проект на части. После оплаты за часть я присылаю вам APK-файл и сам проект. Благодаря этому у всех будет гарантия.

Готов обсуждать любые предложения!