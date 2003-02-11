Меня зовут Максим. В течение нескольких лет я успешно занимаюсь разработкой нативных мобильных приложений разного уровня сложности.
Что я могу:
-Работаю с базами данных
-Встраиваю оплату, не смотря на сегодняшнюю ситуацию
-Настраиваю работу с пользователями
-Работаю с различными видами контента (фотографии, видео, аудио)
-Настраиваю надёжную авторизацию (сообщения на почту или по номеру)
-Подключение всевозможных сервисов и устройств (карты, датчики и т.д)
Как происходит разработка:
1. Вы присылаете ваше ТЗ, я его рассматриваю, дополняю деталями, согласовываю с вами конечный вариант и стоимость.
2. При согласии со стоимостью мы уже прописываем конкретное ТЗ, примерные сроки по этапам и начинаем работу над проектом.
3. Мы также сможем договориться разбить проект на части. После оплаты за часть я присылаю вам APK-файл и сам проект. Благодаря этому у всех будет гарантия.
Готов обсуждать любые предложения!