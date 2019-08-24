Почему я думаю, что справлюсь с вашим заказом?

Мои ответы на ваши примерные вопросы и ожидания:

Да — это будет интересная информационная статья, которая будет выглядеть естественно;

Да — Главред будет не ниже 7; Академическая тошнота по адвего Да — это будет текст не самый оригинальный, но тот самый, из-за которого читатель что-то у вас купит;

Да — это будет Fortiter ac firmiter;

Я начинающий копирайтер, но при этом не полагаюсь на свою интуицию. В свободное время постоянно читаю специальную литературу по копирайтингу;

Имею высшее медицинское образование;

Всегда ношу с собой карточку на которой написано:

Факты обо мне:Минимум 40 руб за 1000 збп;Одобрите мою заявку и первое, что я сделаю как сяду за компьютер, это начну искать информацию по заданной теме в