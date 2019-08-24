Prohor94

Всеволод Prohor94

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Почему я думаю, что справлюсь с вашим заказом?

Мои ответы на ваши примерные вопросы и ожидания:

  • Да — это будет интересная информационная статья, которая будет выглядеть естественно;
  • Да — Главред будет не ниже 7; Академическая тошнота по адвего Да — это будет текст не самый оригинальный, но тот самый, из-за которого читатель что-то у вас купит;
  • Да — это будет Fortiter ac firmiter;
Факты обо мне:
  • Я начинающий копирайтер, но при этом не полагаюсь на свою интуицию. В свободное время постоянно читаю специальную литературу по копирайтингу;
  • Имею высшее медицинское образование;
  • Всегда ношу с собой карточку на которой написано:
Что он еще хотел бы увидеть в своем заказе?Минимум 40 руб за 1000 збп;Одобрите мою заявку и первое, что я сделаю как сяду за компьютер, это начну искать информацию по заданной теме в яндексе.