Почему я думаю, что справлюсь с вашим заказом?
Мои ответы на ваши примерные вопросы и ожидания:
- Да — это будет интересная информационная статья, которая будет выглядеть естественно;
- Да — Главред будет не ниже 7; Академическая тошнота по адвего Да — это будет текст не самый оригинальный, но тот самый, из-за которого читатель что-то у вас купит;
- Да — это будет Fortiter ac firmiter;
- Я начинающий копирайтер, но при этом не полагаюсь на свою интуицию. В свободное время постоянно читаю специальную литературу по копирайтингу;
- Имею высшее медицинское образование;
- Всегда ношу с собой карточку на которой написано:
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