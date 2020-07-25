ProjectsKiseleva

Создание дизайна логотипов, рекламной продукции и 2D иллюстрации

Добрый День!

Если Вам требуется создать дизайн логотипов для бизнеса, компании или проекта, яркую иллюстрацию для товара или вашего хобби - вы нашли нужного человека!

Создание с нуля иллюстраций по ТЗ или на основе текстов, книг или статей заказчика, также ценю свободу творчества по возможности. Рисую скетчи и итоговые изображения с предоставлением процесса работы. Разрабатываю логотипы и рекламную продукцию, создаю растровые и векторные иллюстраций в разных стилях. Позитивная атмосфера или лаконичность и минимализм в изображении - все индивидуально для каждого заказа.

Буду очень рад поработать с Вами!

Условия сотрудничества:

1.Концепция и разработка дизайна или иллюстраций оговариваются(описываются) только в процессе работы и включены в ее стоимость. До начала сотрудничества детали, стилистику и наброски не предоставляются.

2.Примеры моих работ, их стилистику и качество выполнения можете увидеть в портфолио, бесплатные и тестовые задания не выполняю.

3.Работа только по предоплате либо по безопасной сделке.

4.Прошу Вас предоставлять четкие и аргументированные правки для максимально качественного выполнения Вашего заказа и достижения лучшего итогового результата.

5.В случае изменения ТЗ после его утверждения в ходе работы - производится дополнительная плата, сумма определяется мной до внесения изменений, вы можете либо согласиться на правки, либо работать по утвержденному брифу.

6.Если вы в процессе работы над заказом не можете определиться с тем, что вам нужно - предоплата не возвращается, прошу Вас с уважением относиться к моему труду и времени, затраченному на большую допроектную работу.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

С уважением, Светлана.