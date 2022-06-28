Prokhor1988

Прохор Кушнир Prokhor1988

 
35 летРоссия/Балашиха
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Программист C#, Java

Программист - разработчик.

Готов быстро и в срок выполнить заказ.

Большой опыт работы. Клиентоориентирован. Ответственен. Душа компании :)

Навыки: MS SQL Server XML HTML MS SQL SQL ASP.NET .NET Framework ADO.NET Visual Studio C# MS Visual Studio Ремонт ПК CSS IIS JavaScript MySQL jQuery Adobe Photoshop ООП Windows Forms CSS3 HTML5 Ajax C# ASP.NET MVC MVC WCF

Умею: разработка сайтов, интернет-магазинов, лендингов, веб-программирование, системное программирование, прикладное программирование, разработка веб-приложений, разработка Чат-ботов, парсинг данных, верстка.

JavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjaxJavaPhotoshop