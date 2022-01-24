Создание, монтаж видеороликов

Здравствуйте!

Меня зовут Игорь, мне 32 года. Живу в городе Черновцы, Украина. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в создании аудио-видео контента для различных интернет площадок. Вместо того, что бы самому что-то писать о себе, я просто оставлю ссылку на свой новый канал на ютубе, где можно ознакомиться с моими работами. Если заинтересуют мои услуги - обращайтесь, буду рад обсудить Ваш проект.

https://www.youtube.com/channel/UCtLjrlaX2eSzhH6rQX7JSyg

Связаться со мной можно через:

Telegram: @spctr4sk

Почта: [email protected]