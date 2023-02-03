ProlineZero

Junior Back-end developer

Обучаюсь на 3 курсе БГТУ по специальности программная инженерия.

Имею опыт программирования на чистом Си, С++ и Python, создании баз данных на MySQL, PostgreSQL, написании телеграмм-ботов. На С++ было реализовано приложение, решающее головоломку "Японская мозаика".

Также имею опыт подготовки серверов для определенной работы (в т.ч для создания сайтов), использования NGINX.

Быстро увлекаюсь работой, за которую берусь.

В данный момент активно изучаю фреймворк Django.