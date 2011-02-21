Добрый день.

Делаю современный, функциональный и стильный дизайн сайта.

Исходники в PSD, всегда на связи.

После обсуждения ТЗ готова приступить к работе.

Дизайн сайта:

Главная от 4000 руб. срок 2-3 дня.

Внутренняя от 500 руб. срок 1 день

Сайт под "ключ" от 4500 руб. (индивидуальный дизайн на основе конструктор)

Схема работы:

Выбор исполнителем в проекте – утверждение предварительного макета главной – предоплата 50% – внесение поправок и работа над внутренними – завершение платежа – передача исходников (PSD)

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Skype: Tvor4eskaya

[email protected]