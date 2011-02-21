Добрый день.
Делаю современный, функциональный и стильный дизайн сайта.
Исходники в PSD, всегда на связи.
После обсуждения ТЗ готова приступить к работе.
Дизайн сайта:
Главная от 4000 руб. срок 2-3 дня.
Внутренняя от 500 руб. срок 1 день
Сайт под "ключ" от 4500 руб. (индивидуальный дизайн на основе конструктор)
Схема работы:
Выбор исполнителем в проекте – утверждение предварительного макета главной – предоплата 50% – внесение поправок и работа над внутренними – завершение платежа – передача исходников (PSD)
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Skype: Tvor4eskaya
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
14 лет назад
Отличный дизайн. Все понравилось
Ответный отзыв
Приятно было работать. Обращайтесь еще.