Баннеры для рекламы в сети и Яндекс.Директ
Создам баннер для рекламы в сетях в форматах:
- jpg и png (480р, 720р, 1080р)
- gif 480х480
- MP4 30 или 60 кадров в секунду (480р, 720р, 1080р)
На всю выполненную работу предоставляется гарантия 2 недели, в течении которой возможно бесплатное изменение (корректировка) информации.
С подробной информацией по выполняемым работам и оплате вы сможете ознакомиться на моём сайте (promo тире nf точка ru). В наличии несколько сотен готовых шаблонов. Оплата по выполнении, чек на e-mail или WhatsApp. Если нет подходящего шаблона, напишите тематику бизнеса, создам баннер под ваши требования.
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