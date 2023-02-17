Баннеры для рекламы в сети и Яндекс.Директ

Создам баннер для рекламы в сетях в форматах:

- jpg и png (480р, 720р, 1080р)

- gif 480х480

- MP4 30 или 60 кадров в секунду (480р, 720р, 1080р)

На всю выполненную работу предоставляется гарантия 2 недели, в течении которой возможно бесплатное изменение (корректировка) информации.

С подробной информацией по выполняемым работам и оплате вы сможете ознакомиться на моём сайте (promo тире nf точка ru). В наличии несколько сотен готовых шаблонов. Оплата по выполнении, чек на e-mail или WhatsApp. Если нет подходящего шаблона, напишите тематику бизнеса, создам баннер под ваши требования.