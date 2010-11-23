Разработка и продвижение INet проектов в УКРАИНЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ INet ПРОЕКТЫ ОТ НИКОЛАЕВСКОЙ ДИЗАЙН СТУДИИ VDS

Информационные СИСТЕМЫ управления маркетинговыми процессами производственных компаний, комплексного администрирования коммерческой деятельности предприятий, с использованием информационных ресурсов в сети INet, авторского программного обеспечения Vadim Design Studio.

Дизайнер-рекламист Вадим БЕРСЕНЕВ, информационные ПРОЕКТЫ VDStudio.

Создание красивого, современного и функционального сайта не принесет Вам успеха, если Ваш САЙТ не получит необходимой целевой аудитории, а это возможно только в случае полномасштабной и квалифицированной его раскрутки – продвижения в сети INTERNET.

Порой для этого достаточно выполнить оптимизацию Вашего САЙТА в целом – сделать предельно простой навигацию, наполнить страницы оптимизированным содержанием – текстами, провести регистрацию САЙТА в популярных поисковых системах и каталогах.

Если же Ваш САЙТ вступает в конкурентную борьбу за высокие рейтинговые позиции в INTERNET, с огромным количеством страниц в сети, тогда для достижения желаемого результата Вам нужны более интенсивные методы продвижения, согласно поисковым запросам.

Стоимость продвижения – раскрутки Вашего САЙТА напрямую зависит от выбранного количества поисковых запросов – ключевых слов и фраз, количества поисковых систем, на которые нацелено продвижение Вашего САЙТА, и желаемых конечных результатов.

Используя наши методы продвижения сайтов в сети INTERNET, Вы можете достигнуть ощутимых результатов уже по истечении 28 дней, и прочно закрепиться на высоких рейтинговых позициях в течение трех месяцев, по доброму десятку поисковых ключевых слов и фраз...

Для эффективного поискового продвижения Вашего САЙТА в сети INTERNET:

– мы проведем сравнительный анализ целевой аудитории Вашего САЙТА и характерных для Вас тематических запросов в популярных поисковых системах, рассмотрим основные ошибки продвижения сайтов ближайших конкурентов;

– проанализируем существующую конкуренцию по ключевым поисковым запросам, и проведем необходимую оптимизацию информационной структуры, текстового наполнения Вашего САЙТА по ключевыми словами и фразами Вашей тематики;

– обсудим и согласуем с Вами проведение необходимых структурных и кодовых преобразований Вашего САЙТА, представим комплексную программу его продвижения в INTERNET, и выведения в ТОП10 популярных поисковых систем.

Создание и продвижение Вашего САЙТА в сети INTERNET от VDStudio.