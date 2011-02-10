Promodesign

Дизайнер полиграфии

Специализируюсь на разработке упаковки и логотипа. Портфолио высылаю по отдельному запросу в связи с интернет-воровством. В дизайне отдаю предпочтение простоте, функциональности и читабельности. Не признаю использование шаблонных подходов. Бегу от безвкусия и отсутствия гармонии. Устал от дизайнеров, которые готовы браться за все. Уважаю иллюстраторов и творческих личностей. Ненавижу выскачек и ж*полизов. Царство небесное всем художникам жившим впроголододь и творившим безумные вещи. Большое уважение тем, кто идет до конца и верит в идею, не смотря на пустой холодильник и рваные кроссовки.

Большое спасибо ребятам, которые готовы делать логотипы за 5 долларов. Так держать! Россия всегда вами славилась и дорогами тоже.

По вопросам обращайтесь: [email protected]