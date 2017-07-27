Корректор: любые объёмы, любые тексты, суперкачество.

Мне всё равно, что вычитывать: статьи, курсовые или дипломные работы, инструкции, текстовые материалы сайтов, smm-постики в соцсетях. Я просто люблю, чтобы в тексте было всё хорошо.

Что я обычно делаю: правильно расставляю запятые, тире, двоеточия, точки с запятой. Ставлю красивые «» вместо "". Меняю дефис на тире там, где нужно. Устраняю двойные пробелы. При желании меняю Е на Ё. Исправляю орфографические ошибки. Исправляю грубые стилистические ошибки. Проверяю факты, имена, названия. Там, где необходимо, расставляю слова по местам и разбиваю предложения. В иностранных словах проверяю орфографию и все ли диакритические знаки на месте.

Могу шпарить большие объёмы довольно быстро. Правлю по любым форматам: Word, конечно, предпочтительнее, но если у вас pdf, cdr, jpg, ai, psd – разберёмся всё равно. В случае любых сомнений лучше всех в этом мире пользуюсь справкой или советуюсь. Живу в провинции, денег много не прошу. Педант, но не до абсурдности.

Эрудирован, знаю в разной степени английский, французский, немецкий, португальский, латынь: ошибки не проскочат даже если в ваших текстах есть слова и выражения на этих или других языках.

В общем, присылайте тексты, поработаем!

О себе:

Образование: факультет иностранных языков ОГУ, французское отделение

Опыт работы: кем только не работал

Опыт работы в области корректуры: журналы Putt, Пятница, Вестник недвижимости, Art Business Travel Cafe Magazine, удалённо с агентствами Сообща и Mosaic. 5 лет креативный директор (+ копирайтер, + корректор) в коммуникационном агентстве «РеАкция». Копирайтер в агентстве «Фунт Изюма». И т. д.

Языки: EN, FR, PT