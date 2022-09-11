Propseater

3д художник

Здравствуйте! Я - 3д художник в геймдев сфере, с большим опытом работы над проектами в стиле реализма и мобильными играми. С моим портфолио вы можете ознакомиться по ссылке здесь https://www.artstation.com/daimon. С последним проектом над которым я работал около 3х лет здесь https://store.steampowered.com/app/1967630/Survival_Fountain_of_Youth/.

Ключевые навыки - high-poly/low-poly моделирование. Uv маппинг. Процедурный текстуринг. Скульптинг(ассеты). Ретопология. Симуляция тканей / создание одежды.