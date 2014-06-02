Специалист (химия, химическая технология), технический английский
Специалист в области химии и химической технологии (начальник лаборатории разработок на химическом предприятии):
- cсоставление нормативно-технической документации (ТУ, технологические регламенты,
технологические карты);
- работа с англоязычной технической литературой (научные статьи, патенты), нормативно-технической
документацией на сырье и материалы (MSDS, TDS, рекламно-техническая литература) - перевод с англ.
на рус. и с рус. на англ.
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