ProstoDasha00

Привет, заказчик!
Меня зовут Дарья.
Я UI/UX designer, помогу воплотить твою идею в реальность.
Чем же я занимаюсь?
- Разработка сайтов любой сложности в Figma.
- Адаптация сайтов под мобильные телефоны и планшеты.
- Профессиональный адаптивный продающий ux/ui дизайн.
- Доработка/редизайн чужих работ.
- Сайты визитки для бизнеса.
- Корпоративные сайты.
- Интернет-магазины.
- Логотипы.
Как я работаю:
- Круглосуточно на связи
- Строгое соблюдение сроков
- Высокое качество работы
- Решу любые задачи и вопросы. Нет ничего невозможного!
Мои контакты:
Skype: Darya Leshik
Telegram: @Leshik_shik
E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!