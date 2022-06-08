ProstoDasha00

Привет, заказчик!

Меня зовут Дарья.

Я UI/UX designer, помогу воплотить твою идею в реальность.

Чем же я занимаюсь?

- Разработка сайтов любой сложности в Figma.

- Адаптация сайтов под мобильные телефоны и планшеты.

- Профессиональный адаптивный продающий ux/ui дизайн.

- Доработка/редизайн чужих работ.

- Сайты визитки для бизнеса.

- Корпоративные сайты.

- Интернет-магазины.

- Логотипы.

Как я работаю:

- Круглосуточно на связи

- Строгое соблюдение сроков

- Высокое качество работы

- Решу любые задачи и вопросы. Нет ничего невозможного!

Мои контакты:

VK: https://vk.com/id39426608

Skype: Darya Leshik

Telegram: @Leshik_shik

E-mail: [email protected]