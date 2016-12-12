ProstoDiana

Диана ProstoDiana

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
...Пишу не потому, что я пишу, а потому что писаниной я дышу...

Дата рождения: 14.02.1986г.Электронная почта: [email protected]Контактный телефон: 8(915)4157493; Город проживания: г.Москва, РоссияПожелания к будущей работеДолжность: журналист, корреспондент,копирайтер, специалист по связям с общественностью, редактор и др.Отрасль: СМИ, издательство, полиграфия,Internet, радио, телевидение, маркетинг.График работы: удаленная работа, свободный,частичная занятость, полный, (готова начинать с внештатногокорреспондента).Опыт работыС 2004 г. по 2007г. Работала поспециальности – бухгалтерия, экономика. Имею банковский стаж в должностиконтролера. Но отделение банка было закрыто, служащие уволены. Впоследствии представилась возможностьосуществить свою мечту и попробовать себя в журналистике – согласно имеющейся характеристикеот учредителя газеты у меня это очень хорошо получилось.Еженедельник - Газета «Сфера» с июля 2007года по май 2014годаГруппа в контакте: vk.com/sfera_kr (в данный моментгруппа закрыта в связи с последними событиями в стране)Должность: журналист, главный редактор.Должностные обязанности:o  Самостоятельноеобдумывание и нахождение тем для публикаций;o  Написаниеактуальных и интересных статей о местных событиях и происшествиях;o  Проведениеи подготовка интервью, в том числе по телефону;o  Написаниерекламных статей;o  Организацияи проведение акций, конкурсов;o  Социологическиеопросы;o  Работас читателями и рекламодателями;o  Фотосъемка;o  Всвязи с последними событиями на территории Украины – довелось побывать в

«горячих точках» и написать несколько репортажей оттуда.Образование·        НациональныйУниверситет им.Даля – «Экономика предприятия» - колледж,·        НациональныйУниверситет им.Даля – «Экономическая кибернетика» - университет состепенью бакалавра.Профессиональные навыкиo  Свободныйпользователь ПК (Word, Excel, Photoshop, Internetи др.)o  Высокаяскорость печати 200-250 символов в минутуo  Опытработы с большим объемом информации, проведение журналистских расследованийo  Распределениегазетных полос и читабельное оформлениеo  Умениене только работать в коллективе, но и управлять им.Иностранные языкиРусский - роднойАнглийский – со словаремУкраинский - свободноДополнительные сведенияСемейное положение: замужемДети: сынО себе: оптимистичный, жизнерадостный,креативный человек. Легко обучаюсь всему новому. Полна творческих идей и

предложений. Умею быстро и качественно работать, легко вхожу в контакт с людьми

разных положений и статусов.  Целеустремленность

и серьезное отношение к работе дало возможность мне занять должность главного

редактора, а также поднять тираж газеты на несколько тысяч экземпляров. Мои

рекламные публикации имели большой успех у рекламодателей и не одному из них

помогли в карьере, продвижении бизнеса.   