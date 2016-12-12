ProstoDiana

...Пишу не потому, что я пишу, а потому что писаниной я дышу...

Дата рождения: 14.02.1986г. Электронная почта: [email protected]Контактный телефон: 8(915)4157493; Город проживания: г.Москва, Россия Пожелания к будущей работеДолжность: журналист, корреспондент,копирайтер, специалист по связям с общественностью, редактор и др. Отрасль: СМИ, издательство, полиграфия,Internet, радио, телевидение, маркетинг. График работы: удаленная работа, свободный,частичная занятость, полный, (готова начинать с внештатногокорреспондента). Опыт работыС 2004 г. по 2007г. Работала поспециальности – бухгалтерия, экономика. Имею банковский стаж в должностиконтролера. Но отделение банка было закрыто, служащие уволены. Впоследствии представилась возможностьосуществить свою мечту и попробовать себя в журналистике – согласно имеющейся характеристикеот учредителя газеты у меня это очень хорошо получилось. Еженедельник - Газета «Сфера» с июля 2007года по май 2014года Группа в контакте: vk.com/sfera_kr (в данный моментгруппа закрыта в связи с последними событиями в стране)Должность: журналист, главный редактор. Должностные обязанности:o Самостоятельноеобдумывание и нахождение тем для публикаций;o Написаниеактуальных и интересных статей о местных событиях и происшествиях;o Проведениеи подготовка интервью, в том числе по телефону;o Написаниерекламных статей;o Организацияи проведение акций, конкурсов;o Социологическиеопросы;o Работас читателями и рекламодателями;o Фотосъемка;o Всвязи с последними событиями на территории Украины – довелось побывать в

«горячих точках» и написать несколько репортажей оттуда.Образование· НациональныйУниверситет им.Даля – « Экономика предприятия » - колледж,· НациональныйУниверситет им.Даля – « Экономическая кибернетика » - университет состепенью бакалавра.Профессиональные навыкиo Свободныйпользователь ПК (Word, Excel, Photoshop, Internetи др.)o Высокаяскорость печати 200-250 символов в минутуo Опытработы с большим объемом информации, проведение журналистских расследованийo Распределениегазетных полос и читабельное оформлениеo Умениене только работать в коллективе, но и управлять им.Иностранные языки Русский - родной Английский – со словарем Украинский - свободноДополнительные сведенияСемейное положение: замужем Дети: сынО себе: оптимистичный, жизнерадостный,креативный человек. Легко обучаюсь всему новому. Полна творческих идей и

предложений. Умею быстро и качественно работать, легко вхожу в контакт с людьми

разных положений и статусов. Целеустремленность

и серьезное отношение к работе дало возможность мне занять должность главного

редактора, а также поднять тираж газеты на несколько тысяч экземпляров. Мои

рекламные публикации имели большой успех у рекламодателей и не одному из них

помогли в карьере, продвижении бизнеса.