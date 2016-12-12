ProstoDiana

Требуется копирайтер для написание 2-х статей на медицинскую тематику, каждая из которых до 5 тыс. символов. Легкость в написании, относительная скорость и уникальность - главные требования к работе. Статьи нужно сделать срочно, оплата договорная. При ...
Дата рождения: 14.02.1986г.Электронная почта: [email protected]Контактный телефон: 8(915)4157493; Город проживания: г.Москва, РоссияПожелания к будущей работеДолжность: журналист, корреспондент,копирайтер, специалист по связям с общественностью, редактор и др.Отрасль: СМИ, издательство, полиграфия,Internet, радио, телевидение, маркетинг.График работы: удаленная работа, свободный,частичная занятость, полный, (готова начинать с внештатногокорреспондента).Опыт работыС 2004 г. по 2007г. Работала поспециальности – бухгалтерия, экономика. Имею банковский стаж в должностиконтролера. Но отделение банка было закрыто, служащие уволены. Впоследствии представилась возможностьосуществить свою мечту и попробовать себя в журналистике – согласно имеющейся характеристикеот учредителя газеты у меня это очень хорошо получилось.Еженедельник - Газета «Сфера» с июля 2007года по май 2014годаГруппа в контакте: vk.com/sfera_kr (в данный моментгруппа закрыта в связи с последними событиями в стране)Должность: журналист, главный редактор.Должностные обязанности:o Самостоятельноеобдумывание и нахождение тем для публикаций;o Написаниеактуальных и интересных статей о местных событиях и происшествиях;o Проведениеи подготовка интервью, в том числе по телефону;o Написаниерекламных статей;o Организацияи проведение акций, конкурсов;o Социологическиеопросы;o Работас читателями и рекламодателями;o Фотосъемка;o Всвязи с последними событиями на территории Украины – довелось побывать в
«горячих точках» и написать несколько репортажей оттуда.Образование· НациональныйУниверситет им.Даля – «Экономика предприятия» - колледж,· НациональныйУниверситет им.Даля – «Экономическая кибернетика» - университет состепенью бакалавра.Профессиональные навыкиo Свободныйпользователь ПК (Word, Excel, Photoshop, Internetи др.)o Высокаяскорость печати 200-250 символов в минутуo Опытработы с большим объемом информации, проведение журналистских расследованийo Распределениегазетных полос и читабельное оформлениеo Умениене только работать в коллективе, но и управлять им.Иностранные языкиРусский - роднойАнглийский – со словаремУкраинский - свободноДополнительные сведенияСемейное положение: замужемДети: сынО себе: оптимистичный, жизнерадостный,креативный человек. Легко обучаюсь всему новому. Полна творческих идей и
предложений. Умею быстро и качественно работать, легко вхожу в контакт с людьми
разных положений и статусов. Целеустремленность
и серьезное отношение к работе дало возможность мне занять должность главного
редактора, а также поднять тираж газеты на несколько тысяч экземпляров. Мои
рекламные публикации имели большой успех у рекламодателей и не одному из них
помогли в карьере, продвижении бизнеса.
- Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад