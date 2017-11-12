Приветствую всех, кто посетил мой профиль. Студент Казанского государственного архитектурно-строительного университета (6 курс). Cпециальностm: Строительство уникальных зданий и сооружений.
Имею большой опыт работы с программами: AutoCAD, Microsoft Exel, Word, PowerPoint, Plaxis, SCAD, Photoshop CS6. Базовые знания по работе с программами: 3ds Max.
Имею опыт работы в проектировании, выполнении РД, имею опыт работы с подрядчиками.
Уровень английского - Intermediate.
Сайт хочу попробовать как удобный и интересный способ подзаработать в свободное время!
Выполню или оцифрую ваши чертежи любых зданий и сооружений и их элементов или узлов, деталей, отправочных марок и т. п. в AutoCad в соответствии с ГОСТ. Окончательную работу предоставлю в различных форматах jpeg, PDF, DWG и т. д.
Создам 3D модель по вашим чертежам или эскизам (AutoCAD или 3dsMax).
Распознаю для вас текст с электронных носителей.
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- Административное здание207 просмотров