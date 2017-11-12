Разработка проектной, рабочей документации. Оцифровка чертежей

Приветствую всех, кто посетил мой профиль. Студент Казанского государственного архитектурно-строительного университета (6 курс). Cпециальностm: Строительство уникальных зданий и сооружений.

Имею большой опыт работы с программами: AutoCAD, Microsoft Exel, Word, PowerPoint, Plaxis, SCAD, Photoshop CS6. Базовые знания по работе с программами: 3ds Max.

Имею опыт работы в проектировании, выполнении РД, имею опыт работы с подрядчиками.

Уровень английского - Intermediate.

Сайт хочу попробовать как удобный и интересный способ подзаработать в свободное время!

Выполню или оцифрую ваши чертежи любых зданий и сооружений и их элементов или узлов, деталей, отправочных марок и т. п. в AutoCad в соответствии с ГОСТ. Окончательную работу предоставлю в различных форматах jpeg, PDF, DWG и т. д.

Создам 3D модель по вашим чертежам или эскизам (AutoCAD или 3dsMax).

Распознаю для вас текст с электронных носителей.