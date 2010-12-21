Качественный контент

Готова к сотрудничеству по созданию качественного контента на сайтах и форумах, посвященных вопросам досуга, здоровья, семьи и детей, литературы, политики, моды, имиджа, образования, менеджмента, управления персоналом и психологии.

отдельно рассматриваю предложения по консультированию по вопросам выстраивания элементов системы управления персоналом (http://www.hr-forum.ru/forum/?Subdiv_ID=7&Topic_ID=2234 ник: kaneva_yo).

два высших образования (квалификации менеджер и экономист) позволяют быстро и качественно создать уникальный контент в рамках указанной тематики

icq: 610-443-227

e-mail: [email protected]