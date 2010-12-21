Качественный контент
Готова к сотрудничеству по созданию качественного контента на сайтах и форумах, посвященных вопросам досуга, здоровья, семьи и детей, литературы, политики, моды, имиджа, образования, менеджмента, управления персоналом и психологии.
отдельно рассматриваю предложения по консультированию по вопросам выстраивания элементов системы управления персоналом (http://www.hr-forum.ru/forum/?Subdiv_ID=7&Topic_ID=2234 ник: kaneva_yo).
два высших образования (квалификации менеджер и экономист) позволяют быстро и качественно создать уникальный контент в рамках указанной тематики
icq: 610-443-227
e-mail: [email protected]
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Наполнение сайтов
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