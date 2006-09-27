Prosto_chel

Тимур Абдульманов Prosto_chelProsto_chel
17 летУзбекистан/Самарканд
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная и быстрая работа в сфере верстки сайтов. Занимаюсь frontend-разработкой CSS3, HTML5, Bootstrap.
Моя цель - предоставить вам лучший сайт
- О себе:
Занимаюсь в данной сфере более 6 месяцев, но с уверенностью могу выполнить поставленную работу
Каждый день изучаю frontend и совершенствуюсь в данной сфере
- Гарантия:
- Если вы обнаружите какие либо неисправности в верстке после передачи готового архива в течении 3-х дней то
- Беру деньги только после оценки работы
- приступаю к работе сразу
- не выхожу за рамки сроков
- всегда на связи