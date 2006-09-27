Prosto_chel

Тимур Абдульманов Prosto_chel

 
17 летУзбекистан/Самарканд
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная и быстрая работа в сфере верстки сайтов. Занимаюсь frontend-разработкой CSS3, HTML5, Bootstrap.

﻿Моя цель - предоставить вам лучший сайт

- О себе:

Занимаюсь в данной сфере более 6 месяцев, но с уверенностью могу выполнить поставленную работу

Каждый день изучаю frontend и совершенствуюсь в данной сфере

- Гарантия:

  • Если вы обнаружите какие либо неисправности в верстке после передачи готового архива в течении 3-х дней то
﻿готов бесплатно и быстро исправить свою ошибку

  • Беру деньги только после оценки работы
- Ответственность:

  • приступаю к работе сразу
  • не выхожу за рамки сроков
  • всегда на связи

- Связь:

telegram - https://t.me/Timkiller007

Верстка сайтаBootstrap