Prosto_chel

Качественная и быстрая работа в сфере верстки сайтов. Занимаюсь frontend-разработкой CSS3, HTML5, Bootstrap.

﻿Моя цель - предоставить вам лучший сайт

- О себе:

Занимаюсь в данной сфере более 6 месяцев, но с уверенностью могу выполнить поставленную работу

Каждый день изучаю frontend и совершенствуюсь в данной сфере

- Гарантия:

Если вы обнаружите какие либо неисправности в верстке после передачи готового архива в течении 3-х дней то

Беру деньги только после оценки работы