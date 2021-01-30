Константин Prosto_targetProsto_target
27 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Яндекс.Директ - Помогаю привести новых клиентов, увеличить прибыль, сократить расходы на рекламу.
Здравствуйте!
Меня зовут Константин, я интернет-маркетолог, занимаюсь настройкой контекстной рекламы.
Помогаю предпринимателям:
1.Увеличить прибыль от бизнеса;
2.Привлечь новых клиентов;
3.Сократить расходы на рекламу.
Я решу проблему если в Вашем бизнесе нет заявок, мало переходов на сайт, реклама не окупается, заявки с сайта нецелевые или клиенты сразу уходят с Вашего сайта.
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Портфолио
- Статистика заказа (конверсии)19 просмотров
- Статистика заказа по дням (цена цели)20 просмотров
- Фрагмент переписки с заказчиком19 просмотров
- Отзыв владельца салона красоты18 просмотров
- Отзыв владельца глянцевого журнала19 просмотров