Яндекс.Директ - Помогаю привести новых клиентов, увеличить прибыль, сократить расходы на рекламу.

Здравствуйте!

Меня зовут Константин, я интернет-маркетолог, занимаюсь настройкой контекстной рекламы.

Помогаю предпринимателям:

1.Увеличить прибыль от бизнеса;

2.Привлечь новых клиентов;

3.Сократить расходы на рекламу.

Я решу проблему если в Вашем бизнесе нет заявок, мало переходов на сайт, реклама не окупается, заявки с сайта нецелевые или клиенты сразу уходят с Вашего сайта.

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