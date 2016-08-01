Уважаемые заказчики!

Для нашей с Вами плодотворной работы нам надо договориться о некоторых вещах:

Мы заранее оговариваем с Вами сроки выполнения работ и придерживаемся их. Я практически постоянно нахожусь на связи, поэтому Вы всегда можете связаться со мной и осведомиться о ходе работ.

Если Вы хотите внести какие-то коррективы в задание, то надо понимать что это влечет за собой увеличение объема работ, а соответственно растет и стоимость. Если коррективы незначительны, я всегда готов пойти Вам на встречу.

Специализация:

Моей специализацией является разработка сайтов на основе популярной CMS:Битрикс .Данный продукт позволяет создать решения любой сложности.

В рамках этой CMS могу вносить любые корректировки, интегрировать дизайн, установить/дописать какие-то компоненты(модули) или внести в них изменения.

Если Вам требуется разработать какой-то скрипт, который не укладывается в рамки обычных CMS(парсер, скрипт резервного копирования, конвертер и пр.), то в этом тоже нет никакой проблемы. Но в этом случае я жду от Вас четкого понимания того, что Вы хотите в итоге получить. Оптимальным вариантом является наличие технического задания.

Все выше написанное является результатом работы с множеством людей и призвано упростить наши с Вами взаимоотношения. Я хочу чтобы наша с Вами работа была приятна и мне и Вам.

Знание CMS:

1.Битрикс на уровне свободного владения API

2.Joomla знание админки и некоторых компонентов

3.WordPress поверхностно

Как было написано выше в основном работаю на Битрикс.

Владею следующими технологиями:

1.Клиент HTML, CSS,JavaScript(Классический,JQuery ,библиотека JQueryUI ),понимание что такое вёрстка по стандартам.

2.Сервер SQL(MySQL),PHP.

3.Работа с XML(Знание Xpath и XSLT преобразований ).

4.Регулярные выражения.

5.Различные API такие Google Docs,Tweeter,Yandex и ряд других сервисов.

6.PHPFramework Zend_Framework.

7.Умение разрабатывать AJAX приложения.

Если у Вас есть какие-то вопросы ко мне, Вы всегда можете связаться со мной. Координаты можно найти в разделе Контакты