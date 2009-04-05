Очень детально рисую руками (темпера, акрил), могу рисовать в программах растровой графики, однако предпочитаю живой рисунок фотошопной мазне, хороший опыт детального попиксельного рисования в пэйнтбраше. Рисую с детства, в совсем молодые годы ходил пару лет в художественную школу, далее учился сам. Несмотря на отсутствие академического худ. образования, мои работы получали высокую оценку у профессиональных художников. Опыта работы в игровой индустрии не имею,но именно она мне и интересна. Несколько раз делал обложки для книг участников турнира по настольному Warhammer 40000. С фантазией все в порядке, умею придумывать персонажей, концепт-ганы и прочую экипировку. Предпочтительная тематика: sci-fi, киберпанк и постапокалиптик.