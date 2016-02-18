Prudnikov

Юрий Прудников Prudnikov

 
51 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$51
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Tatjana_M
Татьяна 
61 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад
$50
6 баллов
7 лет назад
Редактирование и корректировка книги
Все ок
все ок
Ответный отзыв
Irina_Malysh
Ирина 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Нужен специалист по Word
Отличный заказчик! Никаких проблем!
Ирина просто умница и настоящий эксперт в своей области! Рекомендую!
Ответный отзыв