[b]Автотренинг[/b] Задача: Настроитьавтоматизацию тренинга под ключ на платформе GetCourse с нуля, состоящего из 18 частей. Таким образом, чтобы пользователю по расписанию каждые 15 дней открывался урок с домашним заданием и записи встреч по этому уроку, а раз в ...
- Управление продажами7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо Сделать 3D банер для рекламы на котором будет размещен рекламный текст и 5 картинок как в прикрепленных файлах3D-графика6 заявокЗакрыт5 лет назад
Цель минимум 100 тыс подписчиков в instagram, сейчас около 5 тыс. Публикация постов, сторис по готовому материалу, размещение хэштегов, креативные идеи по продвижению, работа с фото и готовыми рисунками для инсты, сопровождение прямых эфиров, переписка ...Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Берем 5 моих видео на моем канале ютюб, склеиваем их специальной программой, чтобы они могли транслироваться по кругу и запускаем с помощью специальной программы это видео в стрим на ютюб. Нужна программа и специалист, который ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $2
В файле (Word) написанной книги есть оглавление в котором не все главы подвязаны под конкретные страницы, из-за чего после конвертации в PDF файл при нажатии на конкретную страницу, не на всех оглавлениях осуществляется переход, нужно ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Нужно создать дизайнерскую 3D обложку PDF-книги согласно нашего фирменного стиля, все есть: шрифты, лого, фирменные цвета и т.д. Образец во вложении3D-графика6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Нарисовать 21 картинку в виде карикатур к открывкам из текста. для PDF книги на тему:«ДЕНЬ ПОДАРКОВ». Картинки должны быть прикольными и юморными. В приложении ТЗ. Смотрите, присылайте свои портфолио. Все нужно срочно.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Предложите свой вариант автоворонки для лендинга victoriaprudnikova.com и сколько будет стоить Ваша работа "под ключ".Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Перенести страничку с platformalp http://797aelu9.plp7.ru/ на wordpress используя приобретенный аккаунт Премиум.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Есть видеозапись мастер-класса по визуальному мерчендайзингу, нужно упаковать и подготовить это видео для продажи видео-тренинга. Вставить видео, фото, ссылки, красивую заставку сделать, музыку наложить где-надо.Видеомонтаж26 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Заканчиваем написание книги, нужен профессиональный редактор и корректор, который подготовит контент книги к издательствуРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Нужен дизайнер, чтобы создать по шаблону landing на platformalp по продаже PDF книги. Создать труда не составляет, но у нас свой фирменный стиль и когда его пытаемся запихнуть в шаблон, получается не очень, нужен профи ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужно создать дизайнерскую 3D обложку PDF-книги согласно нашего фирменного стиля, все есть: шрифты, лого, фирменные цвета и т.д Или взять шаблонные дизайны в программе CoverActionPro 2.6 Там есть 150+ Action Script Models и есть в этой версии [url=http://www.coveractionpro.com/buy-now/#]60 Designer Templates[/url]. Хочу выбрать ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт8 лет назад