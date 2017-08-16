PrzemyslawM1

Пшемыслав Мальмон PrzemyslawM1

 
34 годаПольша/Быдгощ
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Образование::

2005 - 2009    Техникум ЗащитыОкружающей Среды

                        (imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu)

 

Опыт работы:

май 2016- февраль 2017        Кладовщикв фирме «Elpromet»

 

ноябрь 2015- март 2016        Рабочийна производстве в полиграфии TOP COLOR

май 2014- апрель 2015          Специалист по обслуживанию клиентов, Турагенство TINA

 

май2011- декабрь 2012        Работникадминистрации в детском доме «Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego» в городе Грудёндз

 

ноябрь 2009 – ноябрь 2010              Частное Предприятие- массаж релаксационный                                             

                                                                                                 

Обучающие курсы:

2 октября 2012                                              Правои обязанность создания архивов

22, 23 ноября 2011                            Законо государственных закупках

сентябрь 2009 – октябрь 2009                     Обучение “ABC Przedsiębiorczości” (Частное Предприятие)

август 2008 - сентябрь 2008                        Обучение"массаж релаксационный"

 

 

 

Языки и навыки:

- уровень польского языка- родной

- уровень русского языка- B2,

- водительские права категории B,

- компьютерная грамотность,

- общительный, хорошие манеры,  добросовестный,пунктуальный, отсутствие вредных привычек, 