PrzemyslawM1

Пшемыслав Мальмон PrzemyslawM1PrzemyslawM1
Образование::
2005 - 2009 Техникум ЗащитыОкружающей Среды
(imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu)
Опыт работы:
май 2016- февраль 2017 Кладовщикв фирме «Elpromet»
ноябрь 2015- март 2016 Рабочийна производстве в полиграфии TOP COLOR
май 2014- апрель 2015 Специалист по обслуживанию клиентов, Турагенство TINA
май2011- декабрь 2012 Работникадминистрации в детском доме «Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego» в городе Грудёндз
ноябрь 2009 – ноябрь 2010 Частное Предприятие- массаж релаксационный
Обучающие курсы:
2 октября 2012 Правои обязанность создания архивов
22, 23 ноября 2011 Законо государственных закупках
сентябрь 2009 – октябрь 2009 Обучение “ABC Przedsiębiorczości” (Частное Предприятие)
август 2008 - сентябрь 2008 Обучение"массаж релаксационный"
Языки и навыки:
- уровень польского языка- родной
- уровень русского языка- B2,
- водительские права категории B,
- компьютерная грамотность,
- общительный, хорошие манеры, добросовестный,пунктуальный, отсутствие вредных привычек,