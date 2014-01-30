СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОСТРОЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Кандидат филологических наук.

Специализируюсь на психологии рекламы.

Автор обучающих продуктов, посвященных построению эффективных коммуникаций.

В портфолио брендов и компаний: Билайн, РЖД, Ричмонд Тобакко, Инглиш Ферст, Росбанк, Бахетле, Технониколь.

Имею более 100 положительных отзывов на фриланс.ру, №1 в специализации "рекламные концепции".

Портфолио: https://old.fl.ru/users/ole_lukkoil/?f=2&stamp=22678#56

Контакт: [email protected]

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Звоните: 8-903-594-83-28