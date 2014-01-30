СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОСТРОЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Кандидат филологических наук.
Специализируюсь на психологии рекламы.
Автор обучающих продуктов, посвященных построению эффективных коммуникаций.
В портфолио брендов и компаний: Билайн, РЖД, Ричмонд Тобакко, Инглиш Ферст, Росбанк, Бахетле, Технониколь.
Имею более 100 положительных отзывов на фриланс.ру, №1 в специализации "рекламные концепции".
Портфолио: https://old.fl.ru/users/ole_lukkoil/?f=2&stamp=22678#56
Контакт: [email protected]
Добавляйте в Skype: ole_lukkoil
Звоните: 8-903-594-83-28
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