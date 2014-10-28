Некачественно не умею.

Я профессиональный редактор-корректор. Работа с текстом — это то, что я умею и люблю.

Мои преимущества:

1. Безусловная грамотность (подтвержденная школьной медалью и 15-летней работой по набору текстов).

2. Получаемое профильное образование (МГУП, "Издательское дело и редактирование").

3. Безукоризненное чувство стиля.

4. Беспроблемная работа с формулами и таблицами (математическое образование - ВМК ННГУ).

5. Полный рабочий день, посвященный фрилансу.

6. Высокая скорость набора (300 зн./мин).

Мои расценки:

1. Корректура (.doc-файл, режим рецензирования) - от 30 руб. 1000 знаков с пробелами.

2. Вычитка (pdf-файл, комментарии) - от 40 руб. 1000 знаков с пробелами.

3. Редактирование (.doc-файл, режим рецензирования) - от 50 руб. 1000 знаков с пробелами.

4. Литературная обработка (.doc-файл, режим рецензирования) - от 80 руб. 1000 зн.с пробелами.

5. Экспертное редактирование - по договоренности.