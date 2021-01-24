Pugovkaseo

Составлю стратегию seo-продвижения сайта

Для хорошего сайта важен не только контент, но ещё и грамотное продвижение. Успешность рекламы ресурса зависит от того, какие будут использоваться ключевые слова и как они будут расположены в тексте и в служебных заголовках.

Чтобы их правильно расположить, их ещё нужно найти и отобрать по известным критериям. Этим я и занимаюсь, и предлагаю Вам услугу составление семантического ядра.

Основываясь на ядре, разработаю стратегию продвижения. Проверка каждого типа запросов: насколько по ним сильная конкуренция, какие работы необходимо сделать чтобы обойти конкурентов и выйти в ТОП, какие запросы стоит продвигать в первую очередь чтобы получить максимальный результат.