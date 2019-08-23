Pula

Романенко Юрий Pula

 
51 годБеларусь/Могилев
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Монтаж видео и фотошоп

Быстро и качественно смонтирую видео. К работе отношусь ответственно, досконально  прорабатываю все нюансы съемки, чтобы полученное видео удовлетворяло любого заказчика.Так же могу фотошопить фотографии!

Photoshop