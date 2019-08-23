Монтаж видео и фотошоп
Быстро и качественно смонтирую видео. К работе отношусь ответственно, досконально прорабатываю все нюансы съемки, чтобы полученное видео удовлетворяло любого заказчика.Так же могу фотошопить фотографии!
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Портфолио
- Видео для детского канала!99 просмотров
- Видео для детского канала!100 просмотров
- Видео для канала Youtube92 просмотра
- Видео для канала Youtube98 просмотров
- Рекламный ролик магазина!71 просмотр
- Новогоднее поздравление!66 просмотров