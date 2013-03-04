PulsarMedia

Моушен-дизайн

Приветствую вас! Меня зовут Олег Ильенко, я видеодизайнер.

Предлагаю свои услуги по созданию роликов, заставок, визуализации объектов.

Ни для кого не секрет, что видеодизайн активно используется в музыкальных клипах, кино, в интернете, в корпоративных фильмах и, конечно же, в рекламе!

На сегодняшний день реклама движется вперед ускоренными темпами и ее уже практически невозможно представить без использования видео-роликов. Статистика утверждает, что современные развивающиеся компании предпочитают представлять свои услуги или продукты и выходить с ними на мировой рынок с помощью видео-презентации. Такой вид рекламы имеет ряд преимуществ перед другими видами раскрутки компании. Это и зрительное восприятие, и возможность быстрой передачи и распространения в интернете, а также множество визуальных эффектов, «цепляющих» внимание потенциальных клиентов, и создание имиджевой рекламы.

Да и в быту видео-ролик не остается без внимания. Многие люди дарят друзьям, близким или коллегам запоминающийся на всю жизнь подарок – видео-поздравление с теплыми, искренними пожеланиями.