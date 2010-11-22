Переводы любой тематики, качественно и в срок

Образование: ХНУ им. В Н. Каразина, факультет иностранных яызков. Диплом магистра, квалификация филолога, переводчика английского и французского языков, преподавателя английского языка и литературы, французского языка.

Опыт работы: с 2006 года работаю переводчиком, сотрудничаю как с бюро переводов так и с отдельными заказчиками. Имею опыт проживания в США в течение 2-х лет. Перевожу любую тематику.

Языковые пары:

Английский-русский, русский-английский

Француский-русский, русский-французский

Английский-украинский, украинский-английский

Француский-украинский, украинский-французский