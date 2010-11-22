Алевтина Замиховская PunctualityPunctuality
39 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Переводы любой тематики, качественно и в срок
Образование: ХНУ им. В Н. Каразина, факультет иностранных яызков. Диплом магистра, квалификация филолога, переводчика английского и французского языков, преподавателя английского языка и литературы, французского языка.
Опыт работы: с 2006 года работаю переводчиком, сотрудничаю как с бюро переводов так и с отдельными заказчиками. Имею опыт проживания в США в течение 2-х лет. Перевожу любую тематику.
Языковые пары:
Английский-русский, русский-английский
Француский-русский, русский-французский
Английский-украинский, украинский-английский
Француский-украинский, украинский-французский
Переводы
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