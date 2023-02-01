Меня зовут Екатерина. В данное время проживаю в Чехии. Имею хороший опыт работы в написании и редактировании текстов различной тематики и т.п.
В совершенстве владею:
Украинским и русским (родные языки)
Английский (средний уровень)
Чешский (изучаю в данный момент)
Я целеустремленный,творческий и креативный человек с большим энтузиазмом и желанием изучать что-то новое. Всегда стремлюсь к совершенству,идеальности во всем. Быстро учусь чему-то новому. Довожу дело до конца. Я ответственная,что очень важно в любой сфере деятельности. Коммуникабельна и всегда нахожу общий язык с любым человеком.
В свободное время увлекаюсь литературой различных жанров и саморазвитием. Выбрала данную сферу деятельности в качестве подработки и развития. Работу выполняю всегда,вне зависимости от ситуации.
Благодарю за Ваше внимание!
Буду рада сотрудничеству!