Приветствую Вас на своём аккаунте! С радостью помогу Вам в любом деле качественно и быстро!

Меня зовут Екатерина. В данное время проживаю в Чехии. Имею хороший опыт работы в написании и редактировании текстов различной тематики и т.п.

В совершенстве владею:

Украинским и русским (родные языки)

Английский (средний уровень)

Чешский (изучаю в данный момент)

Я целеустремленный,творческий и креативный человек с большим энтузиазмом и желанием изучать что-то новое. Всегда стремлюсь к совершенству,идеальности во всем. Быстро учусь чему-то новому. Довожу дело до конца. Я ответственная,что очень важно в любой сфере деятельности. Коммуникабельна и всегда нахожу общий язык с любым человеком.

В свободное время увлекаюсь литературой различных жанров и саморазвитием. Выбрала данную сферу деятельности в качестве подработки и развития. Работу выполняю всегда,вне зависимости от ситуации.

Благодарю за Ваше внимание!

Буду рада сотрудничеству!