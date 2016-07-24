Готов взять любую работу когда угодно.

Тестировал как в ОБТ, так и ЗБТ, один раз попадал на альфа тест:

WOT. Начиная с альфа теста, писал фидбеки и заносил изрядно баги в багтрекер. Был 1,5 года супертестером.

WOWS. Закрытый бета тест.

Worldofwarplanes. Закрытый бета тест. Не прислушались к пакету фидбеков, из-за чего игра не зашла.

Master of Orion. Альфа.

Также делал описания к браузерным играм (около 500) для небольшим игровых сайтов.