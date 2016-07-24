Готов взять любую работу когда угодно.
Тестировал как в ОБТ, так и ЗБТ, один раз попадал на альфа тест:
WOT. Начиная с альфа теста, писал фидбеки и заносил изрядно баги в багтрекер. Был 1,5 года супертестером.
WOWS. Закрытый бета тест.
Worldofwarplanes. Закрытый бета тест. Не прислушались к пакету фидбеков, из-за чего игра не зашла.
Master of Orion. Альфа.
Также делал описания к браузерным играм (около 500) для небольшим игровых сайтов.
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Тестирование ПО
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