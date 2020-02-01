Puryga_Nikita

Никита Puryga_Nikita

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Frontend разработчик

﻿Занимаюсь Frontend разработкой 5 лет.

Решаю Frontend задачи любой сложности: начиная от верстки простых страниц и заканчивая визуализацией полета на луну или создания высоконагруженных  JS приложений (в т.ч. SPA). Недавно писал нейросеть для кофеварки на инопланетной тарелке.

Мое кредо: "Нерешаемых задач не существует", поэтому берусь за любую frontend работу, независимо от ее сложности.

При разработке применяю:

  • HTML5 (W3C)
  • CSS3 (W3C)
  • JS (ES6-ES8)
  • DOM
  • AJAX
  • SASS (и SCSS)
  • Bootstrap
  • Webpack
  • Vue, Vuex, Vue-router
  • Pug
  • Babel
  • Git, Github
  • JQuery (чаще предпочитаю чистый JS)
  • Post CSS

Базовые знания:

  • Построение backend`а (Как на PHP так и на Node.js)
  • PHP
  • SQL
  • Adobe Photoshop CS6
  • UI/UX
  • SVG
  • Canvas
  • SEO
  • scrum
Коммуникабельный, трудолюбивый, ответственный, креативный... не подходит, банально, перефразирую

Сила в единстве!(так лучше) Ставлю умение работать в команде на первое место, а в творческом полете нахожусь еще с детства. Мною полностью завладела жажда бить по клавишам клавиатуры и отпускать меня не собирается. Видимо я застрял в fronend`е навсегда.

Скучный процесс создания любого проекта, превращу в приятный, беспроблемный, и главное, продуктивный для любого участника. 