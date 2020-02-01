Puryga_Nikita

Frontend разработчик
Занимаюсь Frontend разработкой 5 лет.
Решаю Frontend задачи любой сложности: начиная от верстки простых страниц и заканчивая визуализацией полета на луну или создания высоконагруженных JS приложений (в т.ч. SPA).
Недавно писал нейросеть для кофеварки на инопланетной тарелке.
Мое кредо: "Нерешаемых задач не существует", поэтому берусь за любую frontend работу, независимо от ее сложности.
При разработке применяю:
- HTML5 (W3C)
- CSS3 (W3C)
- JS (ES6-ES8)
- DOM
- AJAX
- SASS (и SCSS)
- Bootstrap
- Webpack
- Vue, Vuex, Vue-router
- Pug
- Babel
- Git, Github
- JQuery (чаще предпочитаю чистый JS)
- Post CSS
Базовые знания:
- Построение backend`а (Как на PHP так и на Node.js)
- PHP
- SQL
- Adobe Photoshop CS6
- UI/UX
- SVG
- Canvas
- SEO
- scrum
Сила в единстве!(так лучше) Ставлю умение работать в команде на первое место, а в творческом полете нахожусь еще с детства. Мною полностью завладела жажда бить по клавишам клавиатуры и отпускать меня не собирается. Видимо я застрял в fronend`е навсегда.
Скучный процесс создания любого проекта, превращу в приятный, беспроблемный, и главное, продуктивный для любого участника.
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