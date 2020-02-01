Puryga_Nikita

Frontend разработчик

﻿Занимаюсь Frontend разработкой 5 лет.

Решаю Frontend задачи любой сложности: начиная от верстки простых страниц и заканчивая визуализацией полета на луну или создания высоконагруженных JS приложений (в т.ч. SPA). Недавно писал нейросеть для кофеварки на инопланетной тарелке.

Мое кредо: "Нерешаемых задач не существует", поэтому берусь за любую frontend работу, независимо от ее сложности.

При разработке применяю:

HTML5 (W3C)

CSS3 (W3C)

JS (ES6-ES8)

DOM

AJAX

SASS (и SCSS)

Bootstrap

Webpack

Vue, Vuex, Vue-router

Pug

Babel

Git, Github

JQuery (чаще предпочитаю чистый JS)

Post CSS

Базовые знания:

Построение backend`а (Как на PHP так и на Node.js)

PHP

SQL

Adobe Photoshop CS6

UI/UX

SVG

Canvas

SEO

scrum

Коммуникабельный, трудолюбивый, ответственный, креативный... не подходит, банально, перефразирую

Сила в единстве!(так лучше) Ставлю умение работать в команде на первое место, а в творческом полете нахожусь еще с детства. Мною полностью завладела жажда бить по клавишам клавиатуры и отпускать меня не собирается. Видимо я застрял в fronend`е навсегда.

Скучный процесс создания любого проекта, превращу в приятный, беспроблемный, и главное, продуктивный для любого участника.