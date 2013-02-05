Puschinskaya

Требования к будущей работе
Должность: Журналист, корреспондент, обозреватель, редактор, автор статей
Профессиональная сфера:
СМИ / Издательства
Журналистика Радио Телевидение
Заработная плата: по договоренности
Опыт работы
до 2 лет
Московский сетевой журнал "Wecherom": с марта 2012 по октябрь 2012
Должность: обозреватель
-посещение различных культурных мероприятий (кинопремьер, выставок, театральных постановок);
-подготовка обзоров, рецензий.
Профессиональные навыки:
- отличное знание устного и письменного русского языка;
- грамотная четкая речь;
- аналитический склад ума;
- знание делового этикета;
- умение быстро искать информацию в разных источниках (в том числе иностранных);
- умение ориентироваться в мировом кинематографе и во всех культурных событиях России;
- опыт публикаций в периодических изданиях; в Интернет СМИ: Wecherom.ru‚ Журналисты. ру‚ ArtРЕПРИЗА‚ ИА «Индекс –Арт»;
- большой опыт подготовки авторских материалов в процессе учебы;
- умение оперативно писать статьи на разную тематику;
- отличное умение редактировать документы;
- хорошее владение фотоаппаратурой;
- отличное знание ПК (стандартный пакет + 1С – Битрикс – Управление сайтом, Интернет);
- хорошее знание программ монтажа видео и редактирования фото;
Образование:
Основное: неполное высшее
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ): (неполное высшее), с 2008 по наст. Время (2013 г.)
Факультет: Журналистика
Специальность: Телевизионная журналистика. Темы курсовых работ и диплома связаны с изучением мирового документального и художественного кино и его связи с ТВ.
Средний балл по учебе – отлично.
Иностранные языки:
Английский: свободный
Дополнительная информация:
Возможность командировок: есть
О себе:
- оперативная;
- исполнительная;
- внимательная;
- ответственная;
- пунктуальная;
- коммуникабельная;
- креативная
Рекомендации:
Главный редактор Московского сетевого журнала «Wecherom» Станислав Борисович Крашевский
Координаты для связи и уточнений:
Тел.: 8-916-548-76-63; 8-903-596-67-26
E-mail: [email protected]