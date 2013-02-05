Puschinskaya

Профессиональный журналист. Широкий кругозор, оперативность, креативность.

Требования к будущей работе

Должность: Журналист, корреспондент, обозреватель, редактор, автор статей

Профессиональная сфера:

СМИ / Издательства

Журналистика Радио Телевидение

Заработная плата: по договоренности

Опыт работы

до 2 лет

Московский сетевой журнал "Wecherom": с марта 2012 по октябрь 2012

Должность: обозреватель

-посещение различных культурных мероприятий (кинопремьер, выставок, театральных постановок);

-подготовка обзоров, рецензий.

Профессиональные навыки:

- отличное знание устного и письменного русского языка;

- грамотная четкая речь;

- аналитический склад ума;

- знание делового этикета;

- умение быстро искать информацию в разных источниках (в том числе иностранных);

- умение ориентироваться в мировом кинематографе и во всех культурных событиях России;

- опыт публикаций в периодических изданиях; в Интернет СМИ: Wecherom.ru‚ Журналисты. ру‚ ArtРЕПРИЗА‚ ИА «Индекс –Арт»;

- большой опыт подготовки авторских материалов в процессе учебы;

- умение оперативно писать статьи на разную тематику;

- отличное умение редактировать документы;

- хорошее владение фотоаппаратурой;

- отличное знание ПК (стандартный пакет + 1С – Битрикс – Управление сайтом, Интернет);

- хорошее знание программ монтажа видео и редактирования фото;

Образование:

Основное: неполное высшее

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ): (неполное высшее), с 2008 по наст. Время (2013 г.)

Факультет: Журналистика

Специальность: Телевизионная журналистика. Темы курсовых работ и диплома связаны с изучением мирового документального и художественного кино и его связи с ТВ.

Средний балл по учебе – отлично.

Иностранные языки:

Английский: свободный

Дополнительная информация:

Возможность командировок: есть

О себе:

- оперативная;

- исполнительная;

- внимательная;

- ответственная;

- пунктуальная;

- коммуникабельная;

- креативная

Рекомендации:

Главный редактор Московского сетевого журнала «Wecherom» Станислав Борисович Крашевский

Координаты для связи и уточнений:

Тел.: 8-916-548-76-63; 8-903-596-67-26

E-mail: [email protected]