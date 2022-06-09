Написание текстов на заданную тему и наполнение сайтов. Перевод с русского на украинский и украинского на русский.

Пунктуальная по жизни, поэтому держу обещания и придерживаюсь сроков.

Я НОВИЧОК, но быстро учусь.

Аккаунты практически во всех соц.сетях.

Навыки работы в мессенджерах.

Напишу статью на заданную тему или наполнение для сайтов.

С удовольствием выполню задание в кратчайшее время с максимальной отдачей.

Стремлюсь находить решения, а не создавать проблемы.

Так как я решительная, ответственная и терпеливая - первые тексты напишу бесплатно - за отзывы, для портфолио.

Для меня важны положительные отзывы, так что я могу гарантировать скорость выполнения и качество текста!