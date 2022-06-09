Написание текстов на заданную тему и наполнение сайтов. Перевод с русского на украинский и украинского на русский.
Пунктуальная по жизни, поэтому держу обещания и придерживаюсь сроков.
Я НОВИЧОК, но быстро учусь.
Аккаунты практически во всех соц.сетях.
Навыки работы в мессенджерах.
Напишу статью на заданную тему или наполнение для сайтов.
С удовольствием выполню задание в кратчайшее время с максимальной отдачей.
Стремлюсь находить решения, а не создавать проблемы.
Так как я решительная, ответственная и терпеливая - первые тексты напишу бесплатно - за отзывы, для портфолио.
Для меня важны положительные отзывы, так что я могу гарантировать скорость выполнения и качество текста!
Я против войны в Украине!