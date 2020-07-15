Список предлагаемых услуг:
- копирайтинг (как на русском, так и на английском языках);
- рерайтинг;
- переводы (английский-русский-английский; художественные/технические);
- занятия с детьми (по скайпу, с отправкой пройденного материала по электронной почте):
-- английский
-- математика (в том числе подготовка к ЕГЭ/ГИА)
- ведение блогов;
- перевод/наполнение сайтов;
- написание докладов, курсовых работ (с подготовкой презентации, если требуется).
К работе отношусь ответственно, выполнение гарантированно в срок.
Имею 6-летний опыт преподавания детя различных возрастов, уровней, особенностей. Рекомендации от родителей и учеников предоставлю по запросу.
При необходимости вышлю полное резюме на указанный электронный адрес.
Образование высшее (специалист): теоретическая и прикладная лингвистика (БГТУ "Военмех" им. Устинова, СПб)