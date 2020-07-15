Список предлагаемых услуг:

- копирайтинг (как на русском, так и на английском языках);

- рерайтинг;

- переводы (английский-русский-английский; художественные/технические);

- занятия с детьми (по скайпу, с отправкой пройденного материала по электронной почте):

-- английский

-- математика (в том числе подготовка к ЕГЭ/ГИА)

- ведение блогов;

- перевод/наполнение сайтов;

- написание докладов, курсовых работ (с подготовкой презентации, если требуется).

К работе отношусь ответственно, выполнение гарантированно в срок.

Имею 6-летний опыт преподавания детя различных возрастов, уровней, особенностей. Рекомендации от родителей и учеников предоставлю по запросу.

При необходимости вышлю полное резюме на указанный электронный адрес.

Образование высшее (специалист): теоретическая и прикладная лингвистика (БГТУ "Военмех" им. Устинова, СПб)