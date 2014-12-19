Puzzle_Free

Дмитрий Puzzle_Free

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Яндекс Директ, Google Adwords

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 1. Подбор ключевых фраз.

  • Анализ сайта для сбора ключевых фраз;
  • Составление списка ключевых запросов;
  • Выделение минус слов;
  • Разделение ключевиков на горячие и тёплые запрсы;
2. Создание объявлений.

  • Написание уникальных текстов по ключевым запросам.
  • Создание и добавление utm-меток в url ссылки.
3. Определение целевых страниц для рекламирования.

4. Настройка рекламной кампании.

  • Выбор стратеги;
  • Прогноз бюджета;
5. Запуск рекламной кампании.

6. Ведение рекламной кампании.

  • Мониторинг и анализ статистических данных;
  • Корректировка рекламной кампании для повышения эффективности;