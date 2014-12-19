Puzzle_Free

Яндекс Директ, Google Adwords
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1. Подбор ключевых фраз.
- Анализ сайта для сбора ключевых фраз;
- Составление списка ключевых запросов;
- Выделение минус слов;
- Разделение ключевиков на горячие и тёплые запрсы;
- Написание уникальных текстов по ключевым запросам.
- Создание и добавление utm-меток в url ссылки.
4. Настройка рекламной кампании.
- Выбор стратеги;
- Прогноз бюджета;
6. Ведение рекламной кампании.
- Мониторинг и анализ статистических данных;
- Корректировка рекламной кампании для повышения эффективности;
Действие аккаунта приостановлено!