Здравствуйте, уважаемые читатели моего профиля - заказчики и просто те, кого я заинтересовал по каким-либо причинам.

Образование :

1. Высшее учебное - Железнодорожная академия(г.Харьков) - Инженер связевого оборудования(лок. сети).

2. Самоучка программист(html,css).

Знания и умения (то что могу предложить заказчикам)

1. Наполнение сайтов различной информацией (Работал с админками WordPress, DLE). Могу разобраться с любой другой CMS.

2. Немного знаю Adobe Photoshop.

3. Знаком с CMS WordPress. Могу создать простейший сайт на этой CMS и поставить шаблон. Обладаю базовыми знаниями html, css. В качестве яркого примера сайта на WordPress приведу собственный блог пока на временном хостинге : kulinar.no-ip.org.

Сфера интересов (то что постоянно изучаю, и обладаю основными знаниями).

Качества, которыми обладаю, и которыми могу заинтересовать заказчика :

1. Аккуратность

2. Усидчивость

3. Внимательность

4. Обучаемость

5. Пунктуальность

Вот пожалуй и все ) Много буковок написал. надеюсь моя кандидатура вас заинтересует.