Здравствуйте, уважаемые читатели моего профиля - заказчики и просто те, кого я заинтересовал по каким-либо причинам.
Образование :
1. Высшее учебное - Железнодорожная академия(г.Харьков) - Инженер связевого оборудования(лок. сети).
2. Самоучка программист(html,css).
Знания и умения (то что могу предложить заказчикам)
1. Наполнение сайтов различной информацией (Работал с админками WordPress, DLE). Могу разобраться с любой другой CMS.
2. Немного знаю Adobe Photoshop.
3. Знаком с CMS WordPress. Могу создать простейший сайт на этой CMS и поставить шаблон. Обладаю базовыми знаниями html, css. В качестве яркого примера сайта на WordPress приведу собственный блог пока на временном хостинге : kulinar.no-ip.org.
Сфера интересов (то что постоянно изучаю, и обладаю основными знаниями).
Качества, которыми обладаю, и которыми могу заинтересовать заказчика :
1. Аккуратность
2. Усидчивость
3. Внимательность
4. Обучаемость
5. Пунктуальность
Вот пожалуй и все ) Много буковок написал. надеюсь моя кандидатура вас заинтересует.