Творчески подхожу к любому занятию

Работаю в паре с женой, на двоих пять образований, на достигнутом не останавливаемся. Качественно и вовремя делаем переводы, дипломные, курсовые и просто рефераты. есть уже наработанная картотека информации, словари, дипломные, опыт написания работ - 7 лет. Временно не работали - ждали, родили и растим близняшек.