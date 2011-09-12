PywkinMixa

Александр Михеев PywkinMixa

 
38 летУкраина/Хмельницкий
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Творчески подхожу к любому занятию

Работаю в паре с женой, на двоих пять образований, на достигнутом не останавливаемся. Качественно и вовремя делаем переводы, дипломные, курсовые и просто рефераты. есть уже наработанная картотека информации, словари, дипломные, опыт написания работ - 7 лет. Временно не работали - ждали, родили и растим близняшек.

Отзывы заказчиков
kira90
Анна 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
282 отзыва(-11)
$35
10 баллов
11 лет назад
Курсовая английский язык
Спасибо за работу.
Приятно сотрудничать с ответственным человеком. Рекомендую.
Ответный отзыв
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$135
10 баллов
12 лет назад
Дипломная работа по фразеологии английского языка
Работа выполнена оперативно и качественно. Выражаю благодарность и Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую как надежного и добросовестного исполнителя.
Очень приятно работать с Константином - компетентным, корректным и оперативным заказчиком.
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$13
10 баллов
12 лет назад
Технический реферат
Александр хорошо справился с заданием. Рекомендую
Очень приятно работать с Еленой. Чёткий заказ, быстрая, оперативная связь, никаких вопросов с оплатой. Рекомендации наверно лишние :) +10
Ответный отзыв
aleks2011
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$40
10 баллов
12 лет назад
Практическая часть курсовой работы
Отлично сработали с Александром! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Всем рекомендую! А Вам Александр СПАСИБО!
Очень приятно иметь дело с Александром. Чёткость заказа и оплата на очень высоком уровне, оперативен в разрешении вопросов. Рекомендую для дальнейшего сотрудничества.
Ответный отзыв
translat0r
Антон 
37 летКитай
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$35
10 баллов
15 лет назад
Курсовая по стилистике
Написал хорошую и содержательную курсовую, полностью согласно требованиям. Работа была очень срочная, и что приятно, Александр закончил ее намного раньше дедлайна. Рекомендую!
Рекомендую, приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
5 отзывов
от $10
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