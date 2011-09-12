Творчески подхожу к любому занятию
Работаю в паре с женой, на двоих пять образований, на достигнутом не останавливаемся. Качественно и вовремя делаем переводы, дипломные, курсовые и просто рефераты. есть уже наработанная картотека информации, словари, дипломные, опыт написания работ - 7 лет. Временно не работали - ждали, родили и растим близняшек.
Портфолио
- Проектирование участка/поста АТП, СТО.330 просмотров
- Семантична структура та сполучуваність ЛО часу328 просмотров
- Вираження сумніву в англійській мові364 просмотра
- Англоязычные заимствования в текстах комп.тематики315 просмотров
- Коммуникативная функция отрицания296 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать с ответственным человеком. Рекомендую.
$135
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена оперативно и качественно. Выражаю благодарность и Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую как надежного и добросовестного исполнителя.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Константином - компетентным, корректным и оперативным заказчиком.
$13
10 баллов
12 лет назад
Александр хорошо справился с заданием. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Еленой. Чёткий заказ, быстрая, оперативная связь, никаких вопросов с оплатой. Рекомендации наверно лишние :) +10
$40
10 баллов
12 лет назад
Отлично сработали с Александром! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Всем рекомендую! А Вам Александр СПАСИБО!
Ответный отзыв
Очень приятно иметь дело с Александром. Чёткость заказа и оплата на очень высоком уровне, оперативен в разрешении вопросов. Рекомендую для дальнейшего сотрудничества.
$35
10 баллов
15 лет назад
Написал хорошую и содержательную курсовую, полностью согласно требованиям. Работа была очень срочная, и что приятно, Александр закончил ее намного раньше дедлайна. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую, приятно сотрудничать.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
5 отзывов
от $10
от 2 дней
#49
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#931
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $30
от 2 дней
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Переводы
нет отзывов
от $50
от 2 дней
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