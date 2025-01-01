QAengineer84

QA Engineer (ручное и автоматизированное тестирование)

Приветствую Вас!

Я инженер по тестированию ПО (web, desktop,mobile)

Закончил годовой курс по тестированию ПО (QA Engineer)

Тестированию ПО (web, desktop, mobile кросс-браузерное с проверкой адаптивности к разрешениям экрана)

Ручное / Автоматизированное - Selenium WebDriver(katalon/postman) )

Функциональное/Не функциональное тестирование(ч/б/с ящик, техники тест-дизайна, юзабилити и т.д.)

Составление сопутствующей и итоговой отчетной документации (тест-план, чек-лист/тест-кейс, баг-репорт, тест-репорт) в удобном для вас формате(google docs, jira, test-it)