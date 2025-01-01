QAengineer84

QA Engineer (ручное и автоматизированное тестирование)
Приветствую Вас!
Я инженер по тестированию ПО (web, desktop,mobile)
Закончил годовой курс по тестированию ПО (QA Engineer)
Тестированию ПО (web, desktop, mobile кросс-браузерное с проверкой адаптивности к разрешениям экрана)
Ручное / Автоматизированное - Selenium WebDriver(katalon/postman) )
Функциональное/Не функциональное тестирование(ч/б/с ящик, техники тест-дизайна, юзабилити и т.д.)
Составление сопутствующей и итоговой отчетной документации (тест-план, чек-лист/тест-кейс, баг-репорт, тест-репорт) в удобном для вас формате(google docs, jira, test-it)