Опыт работы
Дизайнер, оператор широкоформатной печати
с 08.2010 по 02.2011
РА Лимон (Наружная реклама, полиграфия)
Дизайн наружной рекламы, визиток, набор документов и книг и др. Печать на широкоформатных принтерах Epson Stylus Pro 9000, Encad.
Веб-разработчик
с 07.2009 по 07.2010
Diatekc media (Дизайн, разработка сайтов на Joomla, копирайтинг, рерайтинг)
Образование
Среднее специальное
с 09.2002 по 07.2007
СТХП НУХТ, Обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем и сетей, г. Сумы
Навыки работы с компьютером
Опытный пользователь. Быстро осваиваю любое программное обеспечение и периферийные устройства.
Профессиональные и другие навыки
Разработка сайтов на Joomla
Владение языками
Английский — начинающий
Internet >7лет. Знание английского языка на уровне, достаточном для ориентации на англоязычных ресурсах.
Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw, Microsof Office
Дизайн концертных плакатов
Дизайн, разработка, наполнение и ведение сайтов; HTML, CSS, CMS, настройка скриптов, копирайтинг, рерайтинг.
Графическая верстка комиксов, обложек книг
Дизайн визиток, логотипов, баннеров, русификация шрифтов
Дизайн наружной рекламы
Ретушь, реставрация фото, коллажирование
Верстка книг для печати
Сборка, настройка ПК
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