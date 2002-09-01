Сайты на joomla; дизайн сайтов, полиграфии, наружки; русификация шрифтов

Опыт работы

Дизайнер, оператор широкоформатной печати

с 08.2010 по 02.2011

РА Лимон (Наружная реклама, полиграфия)

Дизайн наружной рекламы, визиток, набор документов и книг и др. Печать на широкоформатных принтерах Epson Stylus Pro 9000, Encad.

Веб-разработчик

с 07.2009 по 07.2010

Diatekc media (Дизайн, разработка сайтов на Joomla, копирайтинг, рерайтинг)

Образование

Среднее специальное

с 09.2002 по 07.2007

СТХП НУХТ, Обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем и сетей, г. Сумы

Навыки работы с компьютером

Опытный пользователь. Быстро осваиваю любое программное обеспечение и периферийные устройства.

Профессиональные и другие навыки

Разработка сайтов на Joomla

Владение языками

Английский — начинающий

Internet >7лет. Знание английского языка на уровне, достаточном для ориентации на англоязычных ресурсах.

Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw, Microsof Office

Дизайн концертных плакатов

Дизайн, разработка, наполнение и ведение сайтов; HTML, CSS, CMS, настройка скриптов, копирайтинг, рерайтинг.

Графическая верстка комиксов, обложек книг

Дизайн визиток, логотипов, баннеров, русификация шрифтов

Дизайн наружной рекламы

Ретушь, реставрация фото, коллажирование

Верстка книг для печати

Сборка, настройка ПК