QUELLER

Сергей Яровой QUELLER

 
36 летУкраина/Сумы
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Сайты на joomla; дизайн сайтов, полиграфии, наружки; русификация шрифтов

Опыт работы

Дизайнер, оператор широкоформатной печати

с 08.2010 по 02.2011

РА Лимон (Наружная реклама, полиграфия)

Дизайн наружной рекламы, визиток, набор документов и книг и др. Печать на широкоформатных принтерах Epson Stylus Pro 9000, Encad.

Веб-разработчик

с 07.2009 по 07.2010

Diatekc media (Дизайн, разработка сайтов на Joomla, копирайтинг, рерайтинг)

Образование

Среднее специальное

с 09.2002 по 07.2007

СТХП НУХТ, Обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем и сетей, г. Сумы

Навыки работы с компьютером

Опытный пользователь. Быстро осваиваю любое программное обеспечение и периферийные устройства.

Профессиональные и другие навыки

Разработка сайтов на Joomla

Владение языками

Английский — начинающий

Internet >7лет. Знание английского языка на уровне, достаточном для ориентации на англоязычных ресурсах.

Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw, Microsof Office

Дизайн концертных плакатов

Дизайн, разработка, наполнение и ведение сайтов; HTML, CSS, CMS, настройка скриптов, копирайтинг, рерайтинг.

Графическая верстка комиксов, обложек книг

Дизайн визиток, логотипов, баннеров, русификация шрифтов

Дизайн наружной рекламы

Ретушь, реставрация фото, коллажирование

Верстка книг для печати

Сборка, настройка ПК

Дизайн сайтаHTMLCSSJoomlaInDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshopСайт на Joomla
Портфолио
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Верстка полиграфии
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от $10
от 2 дней
#1217
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#1229
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#1287
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1387
Баннеры
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от $10
от 2 дней
#2646
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#3978
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4189
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $90
от 2 дней
#4880
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