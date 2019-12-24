Нужен текст на 2000 - 2500 знаков .С описанием игровой части . квест выездной - для заявок на заказ - квартира , дом , игровая площадка и т.д. по мотивам игры форд боярд
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
Кратко и понятно описать по готовой статье и приложенным материалам - как работать с картинками и декором торта Исходить из заданной мной тематики (например торт Белоснежка или Торт майнкрафт - включая эту тему в описание ...Рерайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Статьи на тему праздничных тортов . Статья которую следует привязать к изготовлению торта определенных детских героев - человек паук маша и медведь и так далее . без излишних деталей в сответствии с предложенным планом .Изготовление ...Рерайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
Рерайт на праздничную тематику желателен опыт в написании таких статей , текст по имеющимся исходникам – если не хотите вникаете в тему лучше не пишите сюда стоимость 50 р 1000 без пробелов обьемы большие , ...Рерайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
Рерайт на праздничную тематику желателен опыт в написании таких статей , текст по имеющимся исходникам – если не хотите вникаете в тему лучше не пишите сюда стоимость 50 р 1000 без пробелов обьемы большие , ...Рерайтинг16 заявокЗакрыт4 года назад