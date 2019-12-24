QWER12

Григорий Марков QWER12

 
54 годаРоссия/Ростов
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Статья на тему выездного детского квеста по мотивам форт бояд.

    Нужен текст на  2000 - 2500  знаков  .С описанием  игровой  части . квест  выездной  - для  заявок  на  заказ  - квартира  , дом , игровая  площадка  и т.д.   по мотивам игры  форд боярд

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Торты на праздник

    Кратко  и понятно описать  по  готовой  статье и приложенным материалам - как работать с  картинками и декором  торта  Исходить из заданной мной тематики (например торт Белоснежка или Торт майнкрафт - включая эту  тему в описание ...

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт - статья как изготовить торт

    $1

    Статьи на  тему  праздничных тортов  . Статья  которую следует привязать к  изготовлению торта  определенных детских героев  - человек  паук маша  и медведь и так  далее .   без излишних деталей  в сответствии с  предложенным планом .Изготовление ...

    Рерайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайтинг на праздничную тематику

    Рерайт на праздничную тематику желателен опыт в написании таких статей , текст по имеющимся  исходникам – если не хотите вникаете в тему лучше не пишите сюда стоимость 50 р 1000 без пробелов обьемы большие , ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт текста

    Рерайт на праздничную тематику желателен опыт в написании таких статей , текст по имеющимся  исходникам – если не хотите вникаете в тему лучше не пишите сюда стоимость 50 р 1000 без пробелов обьемы большие , ...

    Рерайт текста
    Рерайтинг16 заявок
    Закрыт
    4 года назад