Могу помочь,надо узнать что к чему. Удалённая работа на ПК

Доброе время суток

Могу помочь,надо узнать что к чему.

Удалённая работа на ПК

Баннеры,векторная графика,рисунки и иллюстрации,иконки,

верстка,изготовление сайтов,дизайн сайтов,доработка сайта,шапка сайта,

веб-контент,слоганы,администрирование сайтов,

модерирование,наполнение баз данных,поиск информации,

и многие другие работы.БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

Хочу работать.Жду предложений.

Вот портфолио http://podrabotenka.my1.ru/

Здесь один из последних http://zarabotokbez.my1.ru/

Обо мне можно посмотреть на профиле.

Если что то заинтересует,пишите [email protected] ипи ICQ 616442244.

Обсудим вопросы по работе.На связи бываю часто.

С уважением Андрей.