Могу помочь,надо узнать что к чему. Удалённая работа на ПК
Доброе время суток
Могу помочь,надо узнать что к чему.
Удалённая работа на ПК
Баннеры,векторная графика,рисунки и иллюстрации,иконки,
верстка,изготовление сайтов,дизайн сайтов,доработка сайта,шапка сайта,
веб-контент,слоганы,администрирование сайтов,
модерирование,наполнение баз данных,поиск информации,
и многие другие работы.БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Хочу работать.Жду предложений.
Вот портфолио http://podrabotenka.my1.ru/
Здесь один из последних http://zarabotokbez.my1.ru/
Обо мне можно посмотреть на профиле.
Если что то заинтересует,пишите [email protected] ипи ICQ 616442244.
Обсудим вопросы по работе.На связи бываю часто.
С уважением Андрей.
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