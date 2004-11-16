опытный специалист в области IT и программирования, предлагаю качественные услуги по системному администрированию, автоматизации и разработке приложений.

Мои ключевые компетенции:

Техническая поддержка — помощь в настройке и оптимизации систем, решение сложных технических задач.

Системное администрирование — настройка серверов, мониторинг, управление безопасностью.

DevOps и автоматизация — создание CI/CD процессов, автоматизация с использованием Docker и Ansible.

Программирование : Python (боты, автоматизация, обработка данных). Node.js (разработка API, серверных приложений). Работа с конструкторами сайтов (Tilda, Wix, WordPress).

Работа с базами данных — проектирование, оптимизация, администрирование (MySQL, PostgreSQL, MongoDB).

Моя цель — находить оптимальные решения для ваших задач, обеспечивая надежность и эффективность ваших проектов.