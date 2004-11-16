опытный специалист в области IT и программирования, предлагаю качественные услуги по системному администрированию, автоматизации и разработке приложений.
Мои ключевые компетенции:
Техническая поддержка — помощь в настройке и оптимизации систем, решение сложных технических задач.
Системное администрирование — настройка серверов, мониторинг, управление безопасностью.
DevOps и автоматизация — создание CI/CD процессов, автоматизация с использованием Docker и Ansible.
Программирование:
Python (боты, автоматизация, обработка данных).
Node.js (разработка API, серверных приложений).
Работа с конструкторами сайтов (Tilda, Wix, WordPress).
Работа с базами данных — проектирование, оптимизация, администрирование (MySQL, PostgreSQL, MongoDB).
Моя цель — находить оптимальные решения для ваших задач, обеспечивая надежность и эффективность ваших проектов.