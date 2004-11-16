Q_mercy_Q

Ростислав Латышов Q_mercy_Q

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

опытный специалист в области IT и программирования, предлагаю качественные услуги по системному администрированию, автоматизации и разработке приложений.

Мои ключевые компетенции:

  • Техническая поддержка — помощь в настройке и оптимизации систем, решение сложных технических задач.

  • Системное администрирование — настройка серверов, мониторинг, управление безопасностью.

  • DevOps и автоматизация — создание CI/CD процессов, автоматизация с использованием Docker и Ansible.

  • Программирование:

    • Python (боты, автоматизация, обработка данных).

    • Node.js (разработка API, серверных приложений).

    • Работа с конструкторами сайтов (Tilda, Wix, WordPress).

  • Работа с базами данных — проектирование, оптимизация, администрирование (MySQL, PostgreSQL, MongoDB).

Моя цель — находить оптимальные решения для ваших задач, обеспечивая надежность и эффективность ваших проектов.