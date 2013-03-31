ООО «Кубит» - разработка мобильных приложений iOS и Android.
ООО «Кубит» - компания, специализирующаяся на разработке мобильных приложений.
У нас Вы можете заказать приложение на платформе iOS и Android, приложения для смартфонов iPhone, планшетов iPad и т.д.
Будем рады сотрудничеству с Вами!
В портфолио представлена только часть работ компании «Кубит».
Ведем проекты вплоть до прохождения модерации и публикации в магазины.
Постоянно находимся на связи на протяжении всего срока разработки.
Оказываем бесплатную поддержку в течение 6 месяцев после публикации приложений.
Опыт работы: около 3-х лет.
Используемые технологии
iOS: Objective-C, Cocoa SDK, XCode.
Android: Java, Android SDK, Eclipse.
Немного PHP, C#, ASP.NET, Visual Studio.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- MedExpedite302 просмотра