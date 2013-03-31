ООО «Кубит» - разработка мобильных приложений iOS и Android.

ООО «Кубит» - компания, специализирующаяся на разработке мобильных приложений.

У нас Вы можете заказать приложение на платформе iOS и Android, приложения для смартфонов iPhone, планшетов iPad и т.д.

Будем рады сотрудничеству с Вами!

В портфолио представлена только часть работ компании «Кубит».

Ведем проекты вплоть до прохождения модерации и публикации в магазины.

Постоянно находимся на связи на протяжении всего срока разработки.

Оказываем бесплатную поддержку в течение 6 месяцев после публикации приложений.

Опыт работы: около 3-х лет.

Используемые технологии

iOS: Objective-C, Cocoa SDK, XCode.

Android: Java, Android SDK, Eclipse.

Немного PHP, C#, ASP.NET, Visual Studio.