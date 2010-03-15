Высшее техническое образование
Опыт web-разработок - 3 года
PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript, C++, Delphi
* Креативный программист с высоким уровнем математической подготовки
* Высокомотивированный на результат и качество разработчик
* Большой опыт реализации web-проектов от постановки и уточнения задачи до ввода в эксплуатацию
* Умение работать в команде, коммуникабельность, разговорный английский
* Желание и способность находить нестандартные решения нетривиальных задач
* Опыт общения с клиентами по всему миру
Портфолио по запросу
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