Высшее техническое образование

Опыт web-разработок - 3 года

PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript, C++, Delphi

* Креативный программист с высоким уровнем математической подготовки

* Высокомотивированный на результат и качество разработчик

* Большой опыт реализации web-проектов от постановки и уточнения задачи до ввода в эксплуатацию

* Умение работать в команде, коммуникабельность, разговорный английский

* Желание и способность находить нестандартные решения нетривиальных задач

* Опыт общения с клиентами по всему миру

Портфолио по запросу