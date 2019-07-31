Дизайн сайтов и приложений

Привет, давай знакомиться :)

Я веб-дизайнер с опытом работы в диджитал более 3-х лет, немного расскажу о себе:

1) Не пропадаю и регулярно поддерживаю связь по ходу разработки дизайна и после.

2) Не болею (почти, раз в год всё таки бывает).

3) Понимаю, что твоя цель - заработать больше денег. Поэтому мы погружаемся в нишу, проводим интервью, анализируем, подбираем стратегию создания продающего сайта в деталях.

4) Всегда открыт к новым проектам на разработку дизайна.

Моё портфолио - behance.net/qemyst

Тут я быстро отвечаю, пиши:

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