Дизайн сайтов и приложений
Привет, давай знакомиться :)
Я веб-дизайнер с опытом работы в диджитал более 3-х лет, немного расскажу о себе:
1) Не пропадаю и регулярно поддерживаю связь по ходу разработки дизайна и после.
2) Не болею (почти, раз в год всё таки бывает).
3) Понимаю, что твоя цель - заработать больше денег. Поэтому мы погружаемся в нишу, проводим интервью, анализируем, подбираем стратегию создания продающего сайта в деталях.
4) Всегда открыт к новым проектам на разработку дизайна.
Моё портфолио - behance.net/qemyst
Тут я быстро отвечаю, пиши:
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Портфолио
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